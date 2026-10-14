Британія пришвидшить постачання Україні ракет LMM проти реактивних дронів

Президент України Володимир Зеленський прибуде до Великої Британії у середу на тлі планів Лондона прискорити постачання ракет LMM, які використовуються для збиття російських реактивних дронів.

Про це повідомили у британському уряді, пише "Європейська правда".

Візит відбудеться на тлі посилення підтримки України з боку Великої Британії, зокрема, шляхом постачання зенітних ракет на суму 45 мільйонів фунтів стерлінгів та дотримання планів щодо повного впровадження заборони на надання морських послуг для експорту російського скрапленого природного газу (СПГ).

Згідно з повідомленням, Британія прискорить постачання легких багатоцільових ракет британського виробництва (LMM), які довели високу ефективність проти реактивних безпілотників.

Британія вже зобов’язалася виділити 1,6 млрд фунтів стерлінгів на постачання Україні понад 5000 ракет LMM протягом наступних чотирьох років. З пакета ракет на 45 млн фунтів стерлінгів Лондон прискорить постачання озброєння на 10 млн фунтів, щоб задовольнити найнагальніші потреби України напередодні зими.

"Наша непохитна підтримка України має вирішальне значення для безпеки Великої Британії та забезпечення військових на передовій обладнанням, необхідним для відсічі Росії. Моє послання українському народу не може бути чіткішим: ми будемо з вами стільки, скільки буде потрібно, і посилимо та прискоримо нашу підтримку вашої мужньої боротьби за мир у Європі", – прокоментував прем’єр Британії Енді Бернем.

Бернем також доручив міністрам підготувати додаткові санкції, пакети військової допомоги та фінансової підтримки, щоб надати Україні невідкладну допомогу протягом найближчих тижнів.

Тим часом канцлер скарбниці Джон Гілі під час зустрічей у межах Міжнародного валютного фонду в Бангкоку закликатиме партнерів повністю запровадити аналогічну заборону на російський СПГ, наслідуючи приклад Великої Британії. Напередодні, у вівторок, із таким самим закликом до партнерів звернувся міністр закордонних справ Ед Мілібенд під час Варшавського безпекового форуму.

Нагадаємо, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії домовилися провести двосторонню зустріч найближчими днями, щоб обговорити збереження санкційного тиску на Росію.

Тим часом Британія визнала, що дизельна угода президента США Дональда Трампа ускладнила відносини з союзниками України.