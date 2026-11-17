У столиці Бельгії Брюсселі студенти протестували проти погіршення умов навчання і заблокували кільцеву дорогу – поліція розігнала протестувальників.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

У вівторок, 17 листопада, близько 14:30, поліція застосувала засоби впливу стосовно протестувальників, які блокували внутрішню кільцеву дорогу у Брюсселі. Поліцейські застосували водомети та сльозогінний газ. Була залучена велика кількість поліцейських у шоломах, озброєних кийками, між ними і демонстрантами почалися сутички.

Поліція зрештою розігнала протестувальників і о 15:00 внутрішня кільцева дорога була повністю відкрита для руху.

Також раніше на площі Рож'є у Брюсселі відбулося кілька арештів, повідомляють, що серед затриманих був неповнолітній.

Кілька тисяч демонстрантів зібралися в Брюсселі у Міжнародний день студентів на заклик Федерації франкомовних студентів. Як повідомили у федерації, причина протестів – у значному погіршенні умов навчання, зокрема, через зростання плати за навчання та вартості проживання, транспорту та харчування. Федерація також вимагає рівного ставлення до всіх, без дискримінації, зокрема до студентів з країн, що не є громадянами Європейського Союзу.

Нагадаємо, у Франції вже понад місяць тривають протести студентів проти поганих умов навчання. Зокрема, під час демонстрацій 17 жовтня по країні спостерігалися численні випадки насильства та мародерства. Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.

У вівторок, 17 листопада, по всій Франції знову заплановані акції протесту, оголошені профспілками; очікується, що у демонстраціях візьмуть участь від 220 000 до 300 000 людей.