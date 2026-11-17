В столице Бельгии Брюсселе студенты протестовали против ухудшения условий обучения и заблокировали кольцевую дорогу – полиция разогнала протестующих.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

Во вторник, 17 ноября, около 14:30, полиция применила меры в отношении протестующих, которые блокировали внутреннюю кольцевую дорогу в Брюсселе. Полицейские применили водометы и слезоточивый газ. Было задействовано большое количество полицейских в шлемах, вооруженных дубинками, между ними и демонстрантами начались столкновения.

В итоге полиция разогнала протестующих, и в 15:00 внутренняя кольцевая дорога была полностью открыта для движения.

Также ранее на площади Рожье в Брюсселе произошло несколько арестов; сообщается, что среди задержанных был несовершеннолетний.

Несколько тысяч демонстрантов собрались в Брюсселе в Международный день студентов по призыву Федерации франкоговорящих студентов. Как сообщили в федерации, причина протестов – в значительном ухудшении условий обучения, в частности, из-за роста платы за обучение и стоимости проживания, транспорта и питания. Федерация также требует равного отношения ко всем, без дискриминации, в частности к студентам из стран, не являющихся гражданами Европейского Союза.

Напомним, во Франции уже более месяца продолжаются студенческие протесты против плохих условий обучения. В частности, во время демонстраций 17 октября по стране наблюдались многочисленные случаи насилия и мародерства. Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.

Во вторник, 17 ноября, по всей Франции снова запланированы акции протеста, объявленные профсоюзами; ожидается, что в демонстрациях примут участие от 220 000 до 300 000 человек.