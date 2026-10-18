У Франції кількість затриманих внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що кількість затриманих після масштабних протестів у країні, які переросли у погроми, мародерство та насильницькі сутички, зросла.

Про це він сказав у неділю, 18 жовтня, передає Sky News, пише "Європейська правда".

Міністр внутрішніх справ Франції заявив, що під варту взяли понад 2 тисячі людей.

За його словами, тривають розслідування "з метою встановлення осіб, причетних до цих дій, щоб притягнути їх до відповідальності в суді".

Як відомо, за даними поліції та організаторів, у суботу, 17 жовтня, по всій Франції від 550 000 до 800 000 людей вийшли на демонстрації проти високої вартості життя. Однак у кількох містах протести супроводжувалися насильством, мародерством та вандалізмом.

Американський президент Дональд Трамп пов’язав масштабні вуличні протести у Франції з міграцією та закликав Париж "закрити кордони".