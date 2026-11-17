Заступниця міністра збройних сил Франції Аліс Руфо назвала "абсурдним" твердження про те, що французькі солдати в Україні беруть безпосередню участь у війні.

Про це інформує Le Monde, повідомляє "Європейська правда".

Те, що присутність французьких військових в Україні не означає участі Франції у війні Аліс Руфо сказала у відповідь на відповідні заяви глави МЗС РФ Сергєя Лаврова.

"Абсурдно стверджувати, що французькі солдати, присутні в Україні, безпосередньо залучені до конфлікту, як це зробив міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров", – заявила Аліс Руфо.

Також заступниця міністра збройних сил Франції наголосила на "відсутності будь-якого наміру воювати" у війні в Україні.

Раніше видання RFI повідомляло, що французькі бійці з сухопутних військ уже кілька місяців навчають українських військових обслуговувати надану Францією техніку.

Нагадаємо, Франція розпочала підготовку до навчання перших українських льотчиків керуванню французькими винищувачами Rafale напередодні можливої поставки 16 літаків у 2028–2029 роках.