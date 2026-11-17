Заместитель министра вооружённых сил Франции Алис Руфо назвала "абсурдным" утверждение о том, что французские солдаты в Украине принимают непосредственное участие в войне.

Об этом сообщает Le Monde, передаёт "Европейская правда".

О том, что присутствие французских военных в Украине не означает участия Франции в войне, Алис Руфо заявила в ответ на соответствующие заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Абсурдно утверждать, что французские солдаты, присутствующие в Украине, непосредственно вовлечены в конфликт, как это сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров", – заявила Алис Руфо.

Также заместитель министра вооруженных сил Франции подчеркнула "отсутствие какого-либо намерения воевать" в войне в Украине.

Ранее издание RFI сообщало, что французские бойцы сухопутных войск уже несколько месяцев обучают украинских военных обслуживанию предоставленной Францией техники.

Напомним, Франция начала подготовку к обучению первых украинских летчиков управлению французскими истребителями Rafale в преддверии возможной поставки 16 самолетов в 2028–2029 годах.