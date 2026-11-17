Рішення про закриття естонсько-російського кордону мають ухвалюватися на основі аналізу економічних, гуманітарних, дипломатичних та пов’язаних із безпекою наслідків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила президентка Естонії Юлле Мадізе, яку цитує ERR.

Хоча туристичні поїздки та транскордонні покупки дешевих товарів мають бути припинені, Мадізе вважає, що дипломатичні та гуманітарні поїздки мають залишатися можливими, а Естонія має уникати кроків, які можуть приносити емоційне задоволення, але в кінцевому підсумку завдають шкоди країні.

Коментуючи обговорення в уряді щодо закриття автомобільних прикордонних пунктів на східному кордоні Естонії, Мадізе зазначила, що обурення громадськості діями ворога цілком зрозуміле, але відповідальне державне управління вимагає тверезого міркування.

"Емоції, що лежать в основі такої заяви, цілком зрозумілі. Хто з нас не хотів би вжити заходів, коли вони вкотре влаштували якусь неприємність? Під "вони" я, звісно, маю на увазі наших ворогів. Але чи є це правильною реакцією? Чи є вона пропорційною? Чи служить вона інтересам Естонії й на міжнародному рівні? Іноді, у пориві емоцій, ці питання залишаються без відповіді. Але їх потрібно ставити й відповідати на них з ясним розумом", – сказала вона

За словами президентки, навіть коли тиск з боку громадськості спрямований на те, щоб спровокувати осіб, які приймають рішення, на вчинення помилок, складність їхньої роботи та тягар державного діяча полягають саме в тому, щоб приймати рішення, які йдуть на користь Естонії, і протистояти тим, які можуть бути емоційно задовільними, але в кінцевому підсумку шкідливими.

Як повідомляли, російська військова розвідка організувала спробу диверсії на естонському підприємстві оборонної промисловості Threod Systems, яке виробляє розвідувальні та бойові дрони.

Естонські правоохоронні органи затримали у зв’язку з цим інцидентом вісьмох жителів Латвії.

Після інциденту Естонія оголосила, що з 1 грудня закриє всі пункти прикордонного контролю на кордоні з Росією.