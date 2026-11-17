Решения о закрытии эстонско-российской границы должны приниматься на основе анализа экономических, гуманитарных, дипломатических и связанных с безопасностью последствий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила президент Эстонии Юлле Мадизе, которую цитирует ERR.

Хотя туристические поездки и трансграничные покупки дешевых товаров должны быть прекращены, Мадизе считает, что дипломатические и гуманитарные поездки должны оставаться возможными, а Эстония должна избегать шагов, которые могут приносить эмоциональное удовлетворение, но в конечном итоге наносят ущерб стране.

Комментируя обсуждение в правительстве вопроса о закрытии автомобильных пограничных пунктов на восточной границе Эстонии, Мадизе отметила, что возмущение общественности действиями врага вполне понятно, но ответственное государственное управление требует трезвого рассуждения.

"Эмоции, лежащие в основе такого заявления, вполне понятны. Кто из нас не хотел бы принять меры, когда они в очередной раз устроили какую-то неприятность? Под "они" я, конечно, имею в виду наших врагов. Но является ли это правильной реакцией? Является ли она соразмерной? Служит ли она интересам Эстонии и на международном уровне? Иногда, в порыве эмоций, эти вопросы остаются без ответа. Но их нужно задавать и отвечать на них с ясным умом", – сказала она

По словам президента, даже когда давление со стороны общественности направлено на то, чтобы спровоцировать лиц, принимающих решения, на совершение ошибок, сложность их работы и бремя государственного деятеля заключаются именно в том, чтобы принимать решения, которые идут на пользу Эстонии, и противостоять тем, которые могут быть эмоционально удовлетворительными, но в конечном итоге вредными.

Как сообщалось, российская военная разведка организовала попытку диверсии на эстонском предприятии оборонной промышленности Threod Systems, которое производит разведывательные и боевые дроны.

Эстонские правоохранительные органы задержали в связи с этим инцидентом восьмерых жителей Латвии.

После инцидента Эстония объявила, что с 1 декабрязакроет все пункты пограничного контроля на границе с Россией.