Прем’єр-міністр Енді Бернем заявив, що будь-які суттєві зміни у відносинах Великої Британії з Європейським Союзом "займуть час" і не будуть втілені до завершення наступних загальних виборів.

Про це він сказав під час виступу щодо питань зовнішньої політики, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Бернем окреслив очікування щодо саміту з лідерами ЄС, який відбудеться в п’ятницю, 20 листопада, в Брюсселі.

Хоча прем’єр-міністр Британії зазначив, що ця зустріч стане початком офіційних переговорів щодо зв’язків Великої Британії з ЄС, будь-які спроби суттєво змінити результати референдуму щодо Brexit доведеться відкласти.

"Ми розпочнемо обговорення з нашими партнерами з ЄС щодо варіантів наших довгострокових відносин, усвідомлюючи, що і Велика Британія, і ЄС зараз дуже відрізняються від того, якими вони були раніше. Це займе час, і ми представимо ці варіанти та нашу оцінку щодо них, щоб вони стали основою для прийняття рішень у наступному парламенті", – акцентував він.

Бернем також зазначив, що "жорсткий" Brexit "не є достатньо хорошим для Великої Британії".

"Деякі сектори, такі як фінансові послуги та технології, добре адаптувалися і процвітають. Але інші зазнали збитків", – додав британський прем’єр.

Нагадаємо, Бернем заявив, що з ЄС можна укласти вигідну угоду, яка буде "більше схожою на той Brexit, за який, як вважали люди, вони голосували у 2016 році".

Минулого місяця уряд Великої Британії виключив можливість повторного вступу до ЄС протягом каденції нинішнього парламенту, однак прем’єр-міністр заявив, що хотів би дослідити можливості тіснішої співпраці з Європою.

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