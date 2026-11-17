Премьер-министр Энди Бернем заявил, что любые существенные изменения в отношениях Великобритании с Европейским союзом "займут время" и не будут реализованы до завершения следующих всеобщих выборов.

Об этом он сказал во время выступления по вопросам внешней политики, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Бернем обозначил свои ожидания от саммита с лидерами ЕС, который состоится в пятницу, 20 ноября, в Брюсселе.

Хотя премьер-министр Великобритании отметил, что эта встреча станет началом официальных переговоров об отношениях Великобритании с ЕС, любые попытки существенно изменить результаты референдума по Brexit придется отложить.

"Мы начнем обсуждение с нашими партнерами из ЕС вариантов наших долгосрочных отношений, осознавая, что и Великобритания, и ЕС сейчас сильно отличаются от того, какими они были раньше. Это займет время, и мы представим эти варианты и нашу оценку по ним, чтобы они стали основой для принятия решений в следующем парламенте", – подчеркнул он.

Бернем также отметил, что "жесткий" Brexit "не является достаточно хорошим для Великобритании".

"Некоторые сектора, такие как финансовые услуги и технологии, хорошо адаптировались и процветают. Но другие понесли убытки", – добавил британский премьер.

Напомним, Бернем заявил, что с ЕС можно заключить выгодное соглашение, которое будет "больше похоже на тот Brexit, за который, как считали люди, они голосовали в 2016 году".

В прошлом месяце правительство Великобритании исключило возможность повторного вступления в ЕС в течение срока полномочий нынешнего парламента, однако премьер-министр заявил, что хотел бы изучить возможности более тесного сотрудничества с Европой.

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