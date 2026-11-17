Україна потребує ще 40 винищувачів F-16, працює над якнайшвидшим отриманням шведських Gripen та французьких Rafale, а також – закликає європейських партнерів надати додаткові літаки Mirage.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на 37-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбувається у штаб-квартирі НАТО у вівторок, 17 листопада.

Зеленський каже, що наявні в України винищувачі F-16 потребують тривалого технічного обслуговування та ремонту.

"Конкретно, нам потрібно ще 40 винищувачів F-16. Ми також наполегливо працюємо, щоб літаки Gripen почали літати в українському небі якомога швидше. Дякую, Швеціє. І ми працюємо заради того дня, коли Україна також зможе літати на літаках Rafale, і ми вдячні також за літаки Mirage", – заявив Зеленський.

Він окремо звернув увагу на бажання України отримати французькі літаки Mirage.

"Ми багато разів це обговорювали. Європа має більше літаків Mirage, а підготовка Rafale потребує часу, навчання, підготовки. Але літаки Mirage можна залучити до роботи прямо зараз", – наголосив президент України.

"Європа може допомогти нам із цим. Будь ласка, ухваліть це рішення. Тож Україні потрібні сильні Повітряні сили, і нам потрібно достатньо боєприпасів для літаків, на яких ми літаємо прямо зараз", – додав він.

Як повідомляла "Європейська правда", 14 листопада Зеленський заявив про потребу України в додаткових винищувачах F-16, пояснивши це необхідністю ремонту та технічного обслуговування наявних літаків.

11 листопада Зеленський заявив, що очікує на прибуття шведських винищувачів Gripen до України у січні-лютому.

Раніше, 2 жовтня, президент України повідомив, що близько половини українських F-16 перебувають на ремонті в Європі, причому повернення частини літаків затягується.