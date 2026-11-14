Україна просить партнерів про додаткові літаки F-16

Україні потрібно у 2,5 раза збільшити кількість винищувачів, які одночасно перебувають у небі, оскільки наявні літаки часто проходять реновацію, заявив президент Володимир Зеленський.

Про це, як пише "Європейська правда", Зеленський сказав журналістам у п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

Глава держави розповів, що має приєднатися онлайн до засідання у форматі "Рамштайн", яке має відбутися наступного тижня. За словами президента, партнери мають надати відповідні пакети допомоги з усіма нагальними речами.

"Ми це проговорили під час багатосторонньої зустрічі – групи друзів України. Сказали, скільки в європейців є PAC-2, PAC-3. Попросили попрацювати над відсотком від цих запасів. Це складне питання. Дуже їх просимо. Дуже просимо і літаки F-16. Є ліміти щодо використання, бо літаки не нові", – зазначив президент.

За його словами, на сьогодні Україні потрібно в два з половиною рази більше літаків одночасно в небі, ніж та кількість, яка зараз застосовується.

"Тобто в нас на паперах все це є, але вони постійно в реновації, тому що F-16 не молоді. Над цим питанням треба і з американцями також працювати – займаємось цим", – сказав Зеленський журналістам.

Як повідомлялось, Бельгія планує цього року передати Україні три літаки F-16 після погодження цієї угоди з Францією.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що близько половини винищувачів F-16 тривалий час перебувають у Європі на ремонті та технічному обслуговуванні.