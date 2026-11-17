Украина нуждается еще в 40 истребителях F-16, работает над скорейшим получением шведских Gripen и французских Rafale, а также призывает европейских партнеров предоставить дополнительные самолеты Mirage.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на 37-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое проходит в штаб-квартире НАТО во вторник, 17 ноября.

Зеленский говорит, что имеющиеся у Украины истребители F-16 нуждаются в длительном техническом обслуживании и ремонте.

"Конкретно, нам нужно еще 40 истребителей F-16. Мы также упорно работаем, чтобы самолеты Gripen начали летать в украинском небе как можно скорее. Спасибо, Швеция. И мы работаем ради того дня, когда Украина также сможет летать на самолетах Rafale, и мы благодарны также за самолеты Mirage", – заявил Зеленский.

Он отдельно обратил внимание на желание Украины получить французские самолеты Mirage.

"Мы много раз это обсуждали. У Европы есть больше самолетов Mirage, а подготовка Rafale требует времени, обучения, подготовки. Но самолеты Mirage можно задействовать прямо сейчас", – подчеркнул президент Украины.

"Европа может помочь нам с этим. Пожалуйста, примите это решение. Поэтому Украине нужны сильные Воздушные силы, и нам нужно достаточно боеприпасов для самолетов, на которых мы летаем прямо сейчас", – добавил он.

Как сообщала "Европейская правда", 14 ноября Зеленский заявил о потребности Украины в дополнительных истребителях F-16, объяснив это необходимостью ремонта и технического обслуживания имеющихся самолетов.

11 ноября Зеленский заявил, что ожидает прибытия шведских истребителей Gripen в Украину в январе-феврале.

Ранее, 2 октября, президент Украины сообщил, что около половины украинских F-16 находятся на ремонте в Европе, причем возвращение части самолетов затягивается.