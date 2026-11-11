Зеленський розраховує на прибуття Gripen від Швеції у січні-лютому

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на прибуття шведських винищувачів Gripen до України у січні-лютому.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Копенгагені, передає "Європейська правда".

Говорячи про протиповітряну оборону, Зеленський зазначив, що Україна потребує більше F-16, оскільки багато цих літаків на ремонті.

"Але вони хороші, швидкі, вони здатні знищувати реактивні шахеди. Ми використовуємо їх, і ми вдячні країнам, які нам їх надали: Данії, Норвегії... У розмовах зі Швецією ми піднімаємо питання Gripen", – сказав він.

"Вони мають прибути у січні-лютому, можливо, лютому. Ми піднімаємо питання, що потребуємо їх якомога скоріше. Але робота триває. Подивимося, як Gripen працюватимуть проти шахедів. Ми розраховуємо на них", – додав Зеленський.

У жовтні стало відомо, що Швеція надасть Україні підтримку у розмірі 500 млн крон (майже 45 млн євро) у рамках нового пакета допомоги.

Раніше президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон обговорили потреби України для захисту від постійних атак, передусім посилення ППО. Зокрема, Швеція пообіцяла надати винищувачі Gripen.