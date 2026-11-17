У США перестала працювати засекречена мережа NSA Net, яку Агентство національної безпеки використовує для внутрішнього обміну інформацією.

Про це CNN стало відомо від шістьох співрозмовників, передає "Європейська правда".

Співрозмовники заявили, що засекречена мережа NSA Net, яка дозволяє співробітникам Агентства національної безпеки обмінюватися секретною інформацією всередині відомства, не працює.

Водночас вони зазначили, що наразі немає жодних доказів кібератаки, зазначили джерела.

За їхніми словами, поки агентство намагається з’ясувати масштаби проблеми, воно запровадило режим почергового виходу на роботу персоналу.

Нагадаємо, у США масштабний збій у системі управління повітряним рухом 13 листопада призвів до скасування тисяч авіарейсів і затримок, а також багатогодинної заборони на зльоти літаків по всій країні.

Наприкінці серпня у Сполучених Штатах заявили про блокування діяльності китайських хакерів, які нібито причетні до кібератак проти низки ключових федеральних відомств США.