У США заявили про зрив діяльності китайських хакерів, що атакували американські відомства

У Сполучених Штатах заявили про блокування діяльності китайських хакерів, які нібито причетні до кібератак проти низки ключових федеральних відомств США.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У Мін’юсті США та ФБР заявили про вилучення доменів, якими користувалися хакерські платформи QScan and QTRouter, через які пов’язані з китайською владою хакери нібито атакували низку американських відомств, у тому числі Міністерство юстиції, Міністерство енергетики, Федеральний резерв, Сенат, NASA

Від їхніх дій постраждали також неназвані чотири компанії у США та Південній Кореї.

Зловмисна діяльність нібито велася з 2018 року, частина спроб були невдалими, у тому числі спроба проникнути у мережі Сенату у березні 2026 року.

В посольстві Китаю на це відреагували заявою, що США використовує тематику кібербезпеки для "дискредитації Китаю" та як привід для дискримінаційних кроків щодо китайських компаній, а офіційний Пекін бореться з усіма формами кібератак.

Раніше у серпні заявили про кібератаку на офіційні відомства Берліна.

Проросійська хакерська група Server Killers взяла на себе відповідальність за нещодавні кібератаки проти Норвегії.