В США перестала работать засекреченная сеть NSA Net, которую Агентство национальной безопасности использует для внутреннего обмена информацией.

Об этом CNN стало известно от шести собеседников, сообщает "Европейская правда".

Собеседники заявили, что засекреченная сеть NSA Net, которая позволяет сотрудникам Агентства национальной безопасности обмениваться секретной информацией внутри ведомства, не работает.

В то же время они отметили, что пока нет никаких доказательств кибератаки, сообщили источники.

По их словам, пока агентство пытается выяснить масштабы проблемы, оно ввело режим поочередного выхода персонала на работу.

Напомним, в США масштабный сбой в системе управления воздушным движением 13 ноября привел к отмене тысяч авиарейсов и задержкам, а также к многочасовому запрету на взлеты самолетов по всей стране.

В конце августа в Соединённых Штатах заявили о блокировании деятельности китайских хакеров, которые якобы причастны к кибератакам против ряда ключевых федеральных ведомств США.