У Брюсселі міністр оборони України Євгеній Хмара разом з колегами з Великої Британії та Швеції підписали лист про наміри щодо подальшої співпраці в межах ініціативи Gripen для України.

Про це повідомила пресслужба українського Міністерства оборони, пише "Європейська правда".

Документ стосується забезпечення озброєнням уже закуплених для України літаків Gripen.

Йдеться про постачання боєприпасів, а також необхідного обладнання та запасних частин.

Поставки планують синхронізувати з надходженням самих літаків до Повітряних Сил України.

Зокрема, Україна розраховує отримати ракети Meteor для посилення спроможностей протидіяти російській авіації – в першу чергу, носіям керованих авіабомб (КАБ).

"Gripen стануть ще одним елементом, що посилить авіаційні спроможності України. Для нас важливо отримувати разом із літаками весь необхідний комплекс озброєння, щоб якомога швидше почати їх бойове застосування. Ключовий пріоритет – ракети Meteor. З їх допомогою Gripen зможуть знищувати ворожі носії КАБів, захищати прифронтові міста та позиції воїнів. Працюємо з партнерами, щоб озброєння надходило синхронно з самими літаками", – сказав Хмара.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на прибуття шведських винищувачів Gripen до України у січні-лютому.

Перед тим Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон обговорили потреби України для захисту від постійних атак, передусім посилення ППО. Зокрема, Швеція пообіцяла надати винищувачі Gripen.