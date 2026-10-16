Зеленський: Швеція найближчим часом надасть Україні винищувачі Gripen

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон обговорили підтримку України та збільшення тиску на Росії.

Про це Зеленський заявив на своєму каналі у Telegram, повідомляє "Європейська правда".

Очільники держав обговорили потреби України для захисту від постійних атак, передусім посилення ППО. Зокрема, Швеція пообіцяла надати винищувачі Gripen.

"Дякую Швеції за наші домовленості щодо винищувачів Gripen. Очікуємо на їхні поставки найближчим часом. Вони доповнять наші F-16, зокрема, у збитті реактивних шахедів", – написав Зеленський.

Також Зеленський і Крістерссон обговорили членство України у Європейському Союзі та підтримку енергетики для підготовки до зимового періоду.

Раніше цього ж дня президент обговорив з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо захист України від російських ударів по цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, 16 жовтня Володимир Зеленський заявив лідерам країн-членів ЄС, що Україні потрібно щонайменше 70 млрд євро на захист від агресії Росії наступного року.