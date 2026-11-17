В Брюсселе министр обороны Украины Евгений Хмара вместе с коллегами из Великобритании и Швеции подписали письмо о намерениях относительно дальнейшего сотрудничества в рамках инициативы "Gripen для Украины".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, пишет "Европейская правда".

Документ касается обеспечения вооружением уже закупленных для Украины самолетов Gripen.

Речь идет о поставках боеприпасов, а также необходимого оборудования и запасных частей.

Поставки планируется синхронизировать с поступлением самих самолетов в Военно-воздушные силы Украины.

В частности, Украина рассчитывает получить ракеты Meteor для усиления способности противостоять российской авиации – в первую очередь, носителям управляемых авиабомб (КАБ).

"Gripen станут ещё одним элементом, который усилит авиационные возможности Украины. Для нас важно получать вместе с самолетами весь необходимый комплекс вооружения, чтобы как можно быстрее начать их боевое применение. Ключевой приоритет – ракеты Meteor. С их помощью Gripen смогут уничтожать вражеские носители КАБ, защищать прифронтовые города и позиции воинов. Работаем с партнерами, чтобы вооружение поступало синхронно с самими самолетами", – сказал Хмара.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает прибытия шведских истребителей Gripen в Украинув январе-феврале.

До этого Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон обсудили потребности Украины в защите от постоянных атак, прежде всего в укреплении ПВО. В частности, Швеция пообещала предоставить истребители Gripen.