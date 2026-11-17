Швеція виділяє додаткові 720 млн шведських крон (приблизно 64,7 млн євро) до багатосторонніх фондів та ініціатив з метою підтримки оборони України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на сайт шведського уряду.

Ці фінансові внески будуть спрямовані до фондів та ініціатив, покликаних підтримати оборону України, насамперед у сфері протиповітряної оборони та завдавання далекобійних ударів.

"Підтримка Швеції є довгостроковою, всеосяжною та базується на потребах України. Надаючи додаткову підтримку ініціативам, пов’язаним із постачанням обладнання та боєприпасів, ми задовольняємо пріоритетні потреби в обороні України проти атак Росії. Швеція підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", – зазначив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

З 720 млн шведських крон приблизно 200 млн шведських крон буде спрямовано на ініціативу PURL. У рамках цієї ініціативи Сполучені Штати надають Україні пріоритетне оборонне обладнання США у складі пакетів допомоги, що фінансуються країнами-союзниками та партнерами.

Це вже вшосте Швеція надає допомогу в рамках ініціативи PURL, нагадують в уряді. З урахуванням цього нового внеску загальний обсяг допомоги Швеції в рамках ініціативи становить 572 млн доларів США.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 240 млн фунтів стерлінгів, до якого увійдуть понад тисяча ракет малої дальності для протиповітряної оборони, пускові установки та більш ніж десяток радарів.

Також Європейська комісія у понеділок, 16 листопада, перерахувала Україні 1,71 млрд євро в межах оборонної частини кредиту Ukraine Support Loan загальним обсягом 90 млрд євро для закупівлі дронів, ракет та систем протиповітряної оборони.