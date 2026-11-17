Швеция выделяет дополнительные 720 млн шведских крон (примерно 64,7 млн евро) в многосторонние фонды и инициативы с целью поддержки обороны Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт шведского правительства.

Эти финансовые взносы будут направлены в фонды и инициативы, призванные поддержать оборону Украины, прежде всего в сфере противовоздушной обороны и нанесения дальнобойных ударов.

"Поддержка Швеции носит долгосрочный и всеобъемлющий характер и основана на потребностях Украины. Оказывая дополнительную поддержку инициативам, связанным с поставками оборудования и боеприпасов, мы удовлетворяем приоритетные потребности в обороне Украины против атак России. Швеция будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – отметил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Из 720 млн шведских крон примерно 200 млн шведских крон будет направлено на инициативу PURL. В рамках этой инициативы Соединенные Штаты предоставляют Украине приоритетное оборонное оборудование США в составе пакетов помощи, финансируемых странами-союзниками и партнерами.

Это уже шестой раз, когда Швеция оказывает помощь в рамках инициативы PURL, напоминают в правительстве. С учетом этого нового взноса общий объем помощи Швеции в рамках инициативы составляет 572 млн долларов США.

Напомним, Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине на 240 млн фунтов стерлингов, в который войдут более тысячи ракет малой дальности для противовоздушной обороны, пусковые установки и более десятка радаров.

Также Европейская комиссия в понедельник, 16 ноября, перечислила Украине 1,71 млрд евро в рамках оборонной части кредита Ukraine Support Loan общим объемом 90 млрд евро для закупки дронов, ракет и систем противовоздушной обороны.