Українські далекобійні удари по об'єктах цивільної інфраструктури Росії могли посилити рішучість російського суспільства та готовність Кремля до ескалації.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі під час відкриття 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у штаб-квартирі НАТО у вівторок, 17 листопада.

Замголови Пентагону висловив думку, що українські далекобійні удари по об'єктах, які він відніс до цивільної інфраструктури РФ, можуть мати наслідком посилення готовності Росії до ескалації війни.

"У той час як публічне обговорення зосереджується на видовищності далекобійних ударів, покликаних завдати болю російському населенню, наша оцінка полягає в тому, що такі удари не були ефективними у тому, щоб привести до завершення війни, і вони також не сприяють стримуванню просування Росії на лінії фронту", – заявив Колбі.

Він наголосив, що "такі удари, особливо ті, які спрямовані на цивільну інфраструктуру, як-от Wildberries, насправді, ймовірно, посилили рішучість російської громадськості та готовність самого Кремля до ескалації".

Він також припустив, що Росія може мати перевагу в обміні далекобійними ударами.

"Важливо зазначити, що баланс переваг у далекобійних ударах цілком може бути на користь Москви", – сказав заступник міністра оборони США.

Водночас Колбі наголосив, що його слова не означають необхідності обмежувати можливості України вести бойові дії.

"Це не означає, що Україну слід змушувати воювати зі зв'язаними за спиною руками", – заявив він.

"Натомість ми повинні чітко розуміти, що головний акцент нашої підтримки має бути на забезпеченні та посиленні здатності України утримувати лінію фронту і, де можливо, просуватися вперед. Удари, зосереджені на лінії фронту, та безпосередня підтримка цього району бойових дій, звичайно, належать до цієї категорії", – сказав Колбі.

При цьому він визнав, що українські удари по об'єктах, які забезпечують ведення Росією війни, також "можуть допомогти уповільнити просування Росії на лінії фронту".

Як повідомляла "Європейська правда", ще у серпні 2025 року американські ЗМІ повідомляли, що Пентагон місяцями блокував далекобійні удари України по території Росії. Повідомлялося, що саме Елбрідж Колбі розробив механізм перегляду запитів Києва щодо застосування американської далекобійної зброї та озброєння європейських союзників, використання якого залежить від американської розвідки або компонентів.

Раніше 17 листопада генеральний секретар НАТО Марк Рютте, коментуючи український удар по Керченському мосту, заявив, що Україна має оборонятися, зокрема завдавати ударів по логістичних вузлах РФ.