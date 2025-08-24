ЗМІ: Пентагон місяцями блокує далекобійні удари України по території РФ

Пентагон протягом місяців блокував використання Україною ракет великої дальності для ударів по території Росії.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

За словами посадовців, процедура затвердження на високому рівні в Міністерстві оборони США, про яку не було оголошено, не дозволила Україні з кінця весни запускати американські тактичні ракетні системи великої дальності – ATACMS – проти цілей на території Росії.

Двоє зі співрозмовників стверджують, що принаймні один раз Україна намагалася застосувати ATACMS проти цілі на території Росії, але отримала відмову.

Видання зазначило, що Елбрідж Колбі, заступник міністра оборони США з питань політики, розробив "механізм перегляду" для прийняття рішень щодо запитів Києва про застосування американських зброї великої дальності, а також зброї, наданої Україні європейськими союзниками, які покладаються на американську розвідку та компоненти.

Перегляд дає міністру оборони Піту Гегсету остаточне слово щодо того, чи може Україна використовувати ATACMS для удару по Росії.

Минулого тижня американський президент Дональд Трамп заявив, що Україна не зможе перемогти Росію, якщо не зможе "перейти в наступ" у війні проти Росії.

Водночас американські посадовці заявили, що заява Трампа не свідчить про зміну політики, яка скасує механізм перегляду Пентагону або заохотить Україну до використання ATACMS та інших західних систем дальнього радіусу дії. Однак посадовець Білого дому заявив, що Трамп може змінити свою думку щодо сприяння розширенню наступальних операцій проти Росії.

Як зазначили двоє американських посадовців та один британський, процедура перегляду Пентагону також поширюється на використання Україною британських Storm Shadow, оскільки вона покладається на дані США про цілі.

На початку липня міністр оборони США Піт Гегсет призупинив велику партію поставок зброї в Україну. Незабаром після цього Дональд Трамп скасував рішення Гегсета і пообіцяв продовжувати постачання оборонної зброї Україні.

Трамп також оголосив про угоду з НАТО про надання Україні додаткової зброї на суму в мільярди доларів, виготовленої США, але оплаченої європейськими союзниками.

Нещодавно писали, що меморандум заступника глави Пентагону з питань політики Елбріджа Колбі, яким у липні було призупинено військову допомогу Україні, містить положення, яке надає США право залишити собі частину законтрактованої для Києва зброї.