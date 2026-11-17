Украинские дальнобойные удары по объектам гражданской инфраструктуры России могли усилить решимость российского общества и готовность Кремля к эскалации.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби во время открытия 37-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО во вторник, 17 ноября.

Замглавы Пентагона высказал мнение, что украинские дальнобойные удары по объектам, которые он отнес к гражданской инфраструктуре РФ, могут привести к усилению готовности России к эскалации войны.

"В то время как публичное обсуждение сосредоточено на зрелищности дальнобойных ударов, призванных причинить боль российскому населению, наша оценка заключается в том, что такие удары не были эффективными в том, чтобы привести к завершению войны, и они также не способствуют сдерживанию продвижения России на линии фронта", – заявил Колби.

Он подчеркнул, что "такие удары, особенно те, которые направлены на гражданскую инфраструктуру, такую как Wildberries, на самом деле, вероятно, усилили решимость российской общественности и готовность самого Кремля к эскалации".

Он также предположил, что Россия может иметь преимущество в обмене дальнобойными ударами.

"Важно отметить, что баланс преимуществ в дальнобойных ударах вполне может быть в пользу Москвы", – сказал заместитель министра обороны США.

В то же время Колби подчеркнул, что его слова не означают необходимости ограничивать возможности Украины вести боевые действия.

"Это не означает, что Украину следует заставлять воевать со связанными за спиной руками", – заявил он.

"Вместо этого мы должны четко понимать, что главный акцент нашей поддержки должен быть на обеспечении и усилении способности Украины удерживать линию фронта и, где возможно, продвигаться вперед. Удары, сосредоточенные на линии фронта, и непосредственная поддержка этого района боевых действий, конечно, относятся к этой категории", – сказал Колби.

При этом он признал, что украинские удары по объектам, обеспечивающим ведение Россией войны, также "могут помочь замедлить продвижение России на линии фронта".

Как сообщала "Европейская правда", еще в августе 2025 года американские СМИ сообщали, что Пентагон месяцами блокировал дальнобойные удары Украины по территории России. Сообщалось, что именно Элбридж Колби разработал механизм рассмотрения запросов Киева относительно применения американского дальнобойного оружия и вооружения европейских союзников, использование которого зависит от американской разведки или компонентов.

Ранее 17 ноября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя украинский удар по Керченскому мосту, заявил, что Украина должна обороняться, в частности наносить удары по логистическим узлам РФ.