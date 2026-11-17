Літак авіакомпанії FlyOne, який виконував рейс із єгипетського Шарм-ель-Шейха до Кишинева, був змушений змінити маршрут через тимчасове закриття повітряного простору Молдови після виявлення безпілотників.

Про це повідомило Управління цивільної авіації Молдови, передає Newsmaker, пише "Європейська правда".

Інцидент стався 17 листопада. Після того як о 16:27 молдовська влада оголосила про тимчасове закриття повітряного простору, літак FlyOne перенаправили до безпечної зони поблизу кордону з Румунією.

Водночас там повітряному судні довелося перебувало в режимі очікування приблизно 30 хвилин на висоті понад 3 тисячі метрів.

В авіаційному відомстві пояснили, що це вважалося безпечним, оскільки виявлені безпілотники літали на висоті до 1000 метрів.

О 17:03 центральний сектор повітряного простору Молдови знову відкрили для цивільної авіації, що дозволило двом іншим літакам продовжити заходження на посадку та приземлитися в міжнародному аеропорту Кишинева.

Цього дня міністерство оборони Молдови повідомило про порушення повітряного простору країни російським дроном "Герань-2".

Також робота шести пунктів пропуску на кордоні між Молдовою та Україною була тимчасово призупинена з міркувань безпеки.