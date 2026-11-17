Самолет авиакомпании FlyOne, выполнявший рейс из египетского Шарм-эль-Шейха в Кишинев, был вынужден изменить маршрут из-за временного закрытия воздушного пространства Молдовы после обнаружения беспилотников.

Об этом сообщило Управление гражданской авиации Молдовы, передает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел 17 ноября. После того как в 16:27 молдавские власти объявили о временном закрытии воздушного пространства, самолет FlyOne перенаправили в безопасную зону вблизи границы с Румынией.

При этом воздушному судну пришлось находиться в режиме ожидания около 30 минут на высоте более 3 тысяч метров.

В авиационном ведомстве пояснили, что это считалось безопасным, поскольку обнаруженные беспилотники летали на высоте до 1000 метров.

В 17:03 центральный сектор воздушного пространства Молдовы вновь открыли для гражданской авиации, что позволило двум другим самолетам продолжить заход на посадку и приземлиться в международном аэропорту Кишинева.

В этот день министерство обороны Молдовы сообщило о нарушении воздушного пространства страны российским дроном "Герань-2".

Также работа шести пунктов пропуска на границе между Молдовой и Украиной была временно приостановлена из соображений безопасности.