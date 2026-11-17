Робота шести пунктів пропуску на кордоні між Молдовою та Україною була тимчасово призупинена з міркувань безпеки після того, як увечері 17 листопада над повітряним простором країни пролетіли дрони.

Про це пише Newsmaker із посиланням на дані прикордонної поліції та митної служби, передає "Європейська правда".

Як зазначається, це стосується таких пунктів пропуску: Окниця, Атаки, Унгри, Бричани, Ґріманкауць та Клокушна.

Обидві служби заявили, що вжили додаткових заходів для захисту громадян та прикордонників. Влада запевнила, що стежить за розвитком ситуації.

Цього дня міністерство оборони Молдови повідомило про порушення повітряного простору країни російським дроном "Герань-2".

Зазначимо, 11 листопада у контексті масштабних атак Російської Федерації на Україну національна інтегрована система моніторингу Молдови повідомила про вторгнення у повітряний простір країни двох крилатих ракет "Бандероль" (S8000).

12 листопада у Молдові, у Штефан-Водському районі, виявили уламки безпілотного літального апарату серед виноградників.