У ЄС вважають, що прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем повинен запропонувати варіанти зближення з Союзом, а не навпаки.

Про це пише Politico з посиланням на свої джерела серед дипломатів ЄС, повідомляє "Європейська правда".

У понеділок ввечері, 17 листопада, прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем скористався важливою промовою з питань зовнішньої політики, щоб уповільнити реалізацію своїх амбіцій щодо зближення Великої Британії з ЄС.

Замість того щоб окреслити різні варіанти майбутніх відносин напередодні майбутнього саміту ЄС-Велика Британія, який відбудеться у п’ятницю, як він обіцяв у вересні, він тепер хоче спочатку з’ясувати можливі варіанти у європейських союзників. Однак такий графік не сприймається в Брюсселі з розпростертими обіймами.

Як повідомили власні джерела видання, першим кроком має бути рішення Великої Британії щодо того, які зміни вона розглядає. І тільки тоді вступити в діалог з ЄС.

Однак прем’єр-міністр Великої Британії може знайти більше розуміння серед держав-членів, ніж у Європейській комісії.

Хоча Велика Британія не може вести суттєвих переговорів з ЄС, доки в країні не буде досягнуто консенсусу, джерело видання зазначило, що було б доречно провести "певний рівень діалогу з Брюсселем, щоб з’ясувати, що є розумним", аби потім можна було обговорити реалістичні варіанти з британською громадськістю.

Тим часом Енді Бернем заявив, що після саміту розпочне обговорення з партнерами з ЄС щодо варіантів довгострокових відносин.

"Це займе час, і ми представимо ці варіанти та нашу оцінку щодо них, щоб вони стали основою для прийняття рішень у наступному парламенті. На кожному етапі головним буде британський народ", – сказав Бернем.

Нагадаємо, Бернем заявив, що з ЄС можна укласти вигідну угоду, яка буде "більше схожою на той Brexit, за який, як вважали люди, вони голосували у 2016 році".

Минулого місяця уряд Великої Британії виключив можливість повторного вступу до ЄС протягом каденції нинішнього парламенту, однак прем’єр-міністр заявив, що хотів би дослідити можливості тіснішої співпраці з Європою.

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