В ЕС считают, что премьер-министр Великобритании Энди Бернем должен предложить варианты сближения с Союзом, а не наоборот.

Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники среди дипломатов ЕС, сообщает "Европейская правда".

В понедельник вечером, 17 ноября, премьер-министр Великобритании Энди Бернем воспользовался важной речью по вопросам внешней политики, чтобы замедлить реализацию своих амбиций по сближению Великобритании с ЕС.

Вместо того чтобы обозначить различные варианты будущих отношений накануне предстоящего саммита ЕС-Великобритания, который состоится в пятницу, как он обещал в сентябре, он теперь хочет сначала выяснить возможные варианты у европейских союзников. Однако такой график не воспринимается в Брюсселе с распростертыми объятиями.

Как сообщили собственные источники издания, первым шагом должно стать решение Великобритании о том, какие изменения она рассматривает. И только тогда вступить в диалог с ЕС.

Однако премьер-министр Великобритании может найти больше понимания среди государств-членов, чем в Европейской комиссии.

Хотя Великобритания не может вести существенных переговоров с ЕС, пока в стране не будет достигнут консенсус, источник издания отметил, что было бы уместно провести "определенный уровень диалога с Брюсселем, чтобы выяснить, что является разумным", чтобы затем можно было обсудить реалистичные варианты с британской общественностью.

Между тем Энди Бернем заявил, что после саммита начнет обсуждение с партнерами из ЕС вариантов долгосрочных отношений.

"Это займет время, и мы представим эти варианты и нашу оценку по ним, чтобы они стали основой для принятия решений в следующем парламенте. На каждом этапе главным будет британский народ", – сказал Бернем.

Напомним, Бернем заявил, что с ЕС можно заключить выгодное соглашение, которое будет "больше похоже на тот Brexit, за который, как считали люди, они голосовали в 2016 году".

В прошлом месяце правительство Великобритании исключило возможность повторного вступления в ЕС в течение срока полномочий нынешнего парламента, однако премьер-министр заявил, что хотел бы изучить возможности более тесного сотрудничества с Европой.