Шістьох членів екіпажу судна Fast Jef евакуювали біля узбережжя Ірландії після того, як корабель з Бельгії сів на мілину через бурхливе море.

Про це інформує VRT, повідомляє "Європейська правда".

Через складні умови на морі судно Fast Jef, яке плаває під бельгійським прапором і належить компанії Fast Lines Belgium, сіло на мілину біля узбережжя Ірландії. Це сталося в Роні-Пойнт, в ірландському графстві Вексфорд.

"Після інциденту ірландська берегова охорона вирішила зняти екіпаж з судна з міркувань безпеки", – повідомив бельгійський власник судна.

Рятувальний гелікоптер ірландської берегової охорони прибув на місце події близько 2-ї години ночі. Він евакуював шістьох людей на борту. Після евакуації їх перевели на авіабазу Вестон, де вони пройшли медичний огляд.

Тепер влада хоче додатково дослідити стан судна, що сіло на мілину. Для цього використовуватимуть дрони для оцінки стану судна, щоб визначити, чи було завдано подальших пошкоджень.

Нагадаємо, Болгарія 17 листопада проводила пошуково-рятувальну операцію у Чорному морі після того, як танкер GAS HUSKY затонув приблизно за 50 миль на схід від міста Бяла.

Напередодні болгарська влада повідомила про те, що всіх членів екіпажу, які перебували на борту вантажного судна BETUL 8, яке зазнало лиха біля узбережжя країни, вдалося врятувати.