З вантажного судна, яке зазнало лиха біля узбережжя Болгарії, врятували весь екіпаж

Болгарська влада повідомила про те, що всіх членів екіпажу, які перебували на борту вантажного судна BETUL 8, яке зазнало лиха біля узбережжя країни, вдалося врятувати.

Про це пише Euronews з посиланням на офіційні дані, передає "Європейська правда".

За даними Міністерства транспорту Болгарії, усіх 12 членів екіпажу, які працювали на борту судна, було врятовано, і їх доправляли вертольотом на болгарську авіабазу.

Зазначається, що вони перебували в "загалом задовільному стані", але страждали від холоду.

Міністерство повідомило, що судно прямувало з Румунії до Єгипту і перевозило майже 3 тисячі тонн пшениці.

Нагадаємо, в раніше прем’єр-міністр Румунії Лука Нікулеску засудив нову російську атаку дронами на три комерційні судна поблизу дельти Дунаю.

Міністр закордонних справ Румунії Дан Нікулеску повідомив, що на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок проінформує колег про останні "неприпустимі" попередження щодо дронів та атаки безпілотників.