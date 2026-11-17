Болгарія у вівторок проводить пошуково-рятувальну операцію у Чорному морі після того, як танкер GAS HUSKY затонув приблизно за 50 миль на схід від міста Бяла.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Міністерства оборони Болгарії.

Танкер-газовоз GAS HUSKY зник з радарів трохи після півночі, а о 8:02 ранку у вівторок спрацював аварійний буй, який подає сигнал про затонуле судно.

Літак Су-25 Військово-повітряних сил Болгарії вилетів о 10:25 з Балчика та провів повітряну розвідку в цьому районі. Над місцем інциденту було виявлено рятувальний пліт з людьми. Для порятунку потерпілих задіяли вертоліт Cougar. Трохи після 11-ї години до місця події вирушив і другий літак Су-25.

Військовослужбовці діють за розпорядженням начальника оборони та на підставі запиту від Головної дирекції "Аварійно-рятувальна діяльність" при виконавчому агентстві "Морська адміністрація" щодо участі авіації в пошукових заходах.

Востаннє танкер фіксували за 14,5 морських миль від місця атаки на вантажний корабель BETUL 8.

Напередодні болгарська влада повідомила про те, що всіх членів екіпажу, які перебували на борту вантажного судна BETUL 8, яке зазнало лиха біля узбережжя країни, вдалося врятувати.

Раніше прем’єр-міністр Румунії Лука Нікулеску засудив нову російську атаку дронами на три комерційні судна поблизу дельти Дунаю.