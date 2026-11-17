Шесть членов экипажа судна Fast Jef были эвакуированы у побережья Ирландии после того, как корабль из Бельгии сел на мель из-за бурного моря.

Об этом сообщает VRT, передает "Европейская правда".

Из-за сложных условий на море судно Fast Jef, плавающее под бельгийским флагом и принадлежащее компании Fast Lines Belgium, село на мель у побережья Ирландии. Это произошло в Рони-Пойнт, в ирландском графстве Вексфорд.

"После инцидента ирландская береговая охрана решила эвакуировать экипаж с судна из соображений безопасности", – сообщил бельгийский владелец судна.

Спасательный вертолёт ирландской береговой охраны прибыл на место происшествия около 2 часов ночи. Он эвакуировал шестерых человек, находившихся на борту. После эвакуации их доставили на авиабазу Вестон, где они прошли медицинский осмотр.

Теперь власти намерены дополнительно обследовать состояние севшего на мель судна. Для этого будут задействованы дроны, которые оценят состояние судна, чтобы определить, были ли нанесены дополнительные повреждения.

Напомним, 17 ноября Болгария проводила поисково-спасательную операцию в Чёрном море после того, как танкер GAS HUSKY затонул примерно в 50 милях к востоку от города Бяла.

Накануне болгарские власти сообщили, что всех членов экипажа, находившихся на борту грузового судна BETUL 8, потерпевшего бедствие у побережья страны, удалось спасти.