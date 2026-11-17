Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що слід критикувати не українські удари по російських військових об’єктах, а атаки Росії на цивільне населення України.

Про це він сказав на пресконференції після 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі 17 листопада, передає кореспондентка "Європейської правди".

Критикувати удари України по Росії, спрямовані на знищення стратегічних військових об’єктів та об’єктів військового призначення, – це нерозумно, вважає Пісторіус.

"Замість цього нам слід скоріше критикувати та обговорювати терористичні удари, які щоночі та щодня завдаються по цивільній інфраструктурі енерго-, водо– та теплопостачання в Україні. Це і є тероризм. Ми повинні говорити про це, як і про законні та легітимні удари по Росії, спрямовані проти нецивільних об’єктів", – сказав Пісторіус.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг підтримав Пістроіуса, додавши, що завдавання ударів у глибину російської території виснажує країну-агресора.

"Що стосується можливостей завдавання ударів у глибину території, то я не маю жодних сумнівів, що це допомогло послабити військову машину Путіна, заощадивши час і врятувавши життя людей", – сказав Стрітінг.

Раніше, на засіданні "Рамштайн", заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі заявив, що удари України по Росії, "особливо ті, які спрямовані на цивільну інфраструктуру, як-от Wildberries насправді, ймовірно, посилили рішучість російської громадськості та готовність самого Кремля до ескалації".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що в ніч на 17 листопада Сили оборони задіяли безпілотники "Паляниця", які уразили автомобільну частину Керченського мосту, і ракети "Нептун", дрони "Рута" та FP-5, які уразили залізничну частину, а також ракету "Фламінго".

Після цього Вес Стрітінг наголосив, що ця атака демонструє "винахідливість та абсолютну рішучість України захищатися".