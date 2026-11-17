Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что критиковать следует не украинские удары по российским военным объектам, а атаки России на гражданское население Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции после 37-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе 17 ноября, передает корреспондент "Европейской правды".

Критиковать удары Украины по России, направленные на уничтожение стратегических военных объектов и объектов военного назначения, – это неразумно, считает Писториус.

"Вместо этого нам следует скорее критиковать и обсуждать террористические удары, которые каждую ночь и каждый день наносятся по гражданской инфраструктуре энерго-, водо– и теплоснабжения в Украине. Это и есть терроризм. Мы должны говорить об этом, как и о законных и легитимных ударах по России, направленных против негражданских объектов", – сказал Писториус.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг поддержал Писториуса, добавив, что нанесение ударов вглубь российской территории истощает страну-агрессора.

"Что касается возможностей нанесения ударов вглубь территории, то у меня нет никаких сомнений, что это помогло ослабить военную машину Путина, сэкономив время и спасая жизни людей", – сказал Стритинг.

Ранее, на заседании "Рамштайн", заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби заявил, что удары Украины по России, "особенно те, которые направлены на гражданскую инфраструктуру, такую как Wildberries, на самом деле, вероятно, усилили решимость российской общественности и готовность самого Кремля к эскалации".

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 17 ноября Силы обороны применили беспилотники "Паляница", которые поразили автомобильную часть Керченского моста, а также ракеты "Нептун", дроны "Рута" и FP-5, поразившие железнодорожную часть, и ракету "Фламинго".

После этого Уэс Стритинг подчеркнул, что эта атака демонстрирует "изобретательность и абсолютную решимость Украины защищаться".