ЗМІ: США завдали нових ударів по Ірану
Американський військові здійснили нові авіаудари по Ірану.
Про це агентству Reuters повідомив представник американських збройних сил, який говорив на умовах анонімності, передає "Європейська правда".
За словами співрозмовника агентства, удари відбулися у вівторок, 17 листопада.
Він зазначив, що американські винищувачі завдали удару по ракетному полігону на острові Кешм у відповідь на атаки Ірану на американський персонал та об’єкти.
У цьому контексті варто зазначити, що ЗМІ писали, що президент США Дональд Трамп останніми днями заявив високопосадовцям своєї адміністрації, що може утриматися від ударів по Ірану, якщо з боку Тегерана або підтримуваних Іраном єменських хуситів не буде нових провокацій.
Понад 70% американців хочуть, щоб новий Конгрес вжив заходів для припинення війни з Іраном.