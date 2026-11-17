Американський військові здійснили нові авіаудари по Ірану.

Про це агентству Reuters повідомив представник американських збройних сил, який говорив на умовах анонімності, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовника агентства, удари відбулися у вівторок, 17 листопада.

Він зазначив, що американські винищувачі завдали удару по ракетному полігону на острові Кешм у відповідь на атаки Ірану на американський персонал та об’єкти.

У цьому контексті варто зазначити, що ЗМІ писали, що президент США Дональд Трамп останніми днями заявив високопосадовцям своєї адміністрації, що може утриматися від ударів по Ірану, якщо з боку Тегерана або підтримуваних Іраном єменських хуситів не буде нових провокацій.

Понад 70% американців хочуть, щоб новий Конгрес вжив заходів для припинення війни з Іраном.