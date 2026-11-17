Американские военные нанесли новые авиаудары по Ирану.

Об этом агентству Reuters сообщил представитель американских вооружённых сил, пожелавший остаться анонимным, передаёт "Европейская правда".

По словам собеседника агентства, удары были нанесены во вторник, 17 ноября.

Он отметил, что американские истребители нанесли удар по ракетному полигону на острове Кешм в ответ на атаки Ирана на американский персонал и объекты.

В этом контексте стоит отметить, что СМИ писали, что президент США Дональд Трамп в последние дни заявил высокопоставленным чиновникам своей администрации, что может воздержаться от ударов по Ирану, если со стороны Тегерана или поддерживаемых Ираном йеменских хуситов не будет новых провокаций.

Более 70% американцев хотят, чтобы новый Конгресс принял меры по прекращению войны с Ираном.