Reuters: Трамп готовий утриматися від нових ударів по Ірану за відсутності провокацій

Президент США Дональд Трамп останніми днями заявив високопосадовцям своєї адміністрації, що може утриматися від ударів по Ірану, якщо з боку Тегерана або підтримуваних Іраном єменських хуситів не буде нових провокацій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили агентству Reuters три джерела, обізнані з цим питанням.

Президент Трамп чергує погрози ескалацією війни та новими ударами із заявами про згортання бойових дій. Чинні та колишні американські посадовці кажуть, що він, схоже, досі не визначився, як завершити непопулярний конфлікт, який розпочав у лютому спільно з Ізраїлем.

Однак під час зустрічей із радниками з національної безпеки та після низки розвідувальних брифінгів Трамп заявив, що розглядає можливість утриматися від нових ударів, повідомили джерела, які погодилися говорити на умовах анонімності.

Він також висловлював розуміння позиції союзників у регіоні, які просили його не повертатися до повномасштабної війни.

"Я міг би негайно покласти цьому край, але на прохання країн, які я прагну захистити, ми робимо це дещо довшим і більш цивілізованим шляхом", – сказав Трамп у четвер.

За словами високопосадовця США та ще одного джерела, обізнаного із ситуацією, протягом останніх двох тижнів Трамп під час телефонних розмов запитував думку спадкового принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Обидва закликали його не відновлювати удари по Ірану. Співрозмовники зазначили, що Трамп не дав жодних обіцянок ні в один, ні в інший бік.

31 жовтня Трамп повідомив бін Салману, що планує завдати ударів після виборів. Однак спадковий принц попросив його утриматися від цього, аргументуючи це тим, що економічні санкції проти Ірану дають результат. Про це повідомили ще два джерела, обізнані з перебігом розмови.

За інформацією адміністрації президента Туреччини, з 28 жовтня Трамп тричі розмовляв із Ердоганом телефоном. В офіційному повідомленні про розмову 7 листопада наголошувалося на необхідності покласти край напруженості між Іраном і США.

Американські розвідувальні служби дійшли висновку, що морська блокада США та економічні санкції завдають шкоди іранській економіці й надалі посилюватимуть тиск на Тегеран, повідомили двоє американських посадовців, ознайомлених із розвідувальними даними.

На додаток до морської блокади Ірану, яка триває вже кілька місяців, американські військові також намагаються перешкодити ввезенню до країни зброї та інших підсанкційних товарів суходолом або через Каспійське море.

Понад 70% американців хочуть, щоб новий Конгрес вжив заходів для припинення війни з Іраном.