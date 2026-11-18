Ввечері у вівторок, 17 листопада, Сейм Латвії висловив довіру новому коаліційному уряду на чолі з Андрісом Кулбергсом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.

За уряд, сформований партією-переможницею парламентських виборів "Об’єднаний список" та її коаліційним партнером "Національний альянс", проголосували 57 депутатів, проти – 34.

У новому кабінеті, окрім самого Кулбергса, свої посади також зберігають кілька міністрів з попереднього уряду, а п'ять міністерств очолюють позапартійні політики.

За словами прем’єра, уряд має зосередитися не лише на скороченні бюрократії та марнотратства, а й на сприянні реальному економічному зростанню. Він також згадав про завдання Міністерства оборони, яке і надалі очолюватиме Райвіс Мелніс, – розвиток військової промисловості та виробництва оборонних технологій.

Прем'єр-міністр наголосив, що поєднання фахівців та політиків буде важливим у роботі уряду, особливо в міністерствах, де потрібне глибоке розуміння сектору та практичний досвід.

Як відомо, на виборах до 15-го Сейму Латвії переконливу перемогу здобув "Об’єднаний список", який отримав 35,3% голосів.

Читайте про це більше у статті "Європейської правди": Тріумф проукраїнського прем’єра: як Латвія проголосувала за нові обличчя і нинішній зовнішній курс.