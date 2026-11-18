Вечером во вторник, 17 ноября, Сейм Латвии выразил доверие новому коалиционному правительству во главе с Андрисом Кулбергсом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LSM.

За правительство, сформированное партией-победительницей парламентских выборов "Объединенный список" и ее коалиционным партнером "Национальный альянс", проголосовали 57 депутатов, против – 34.

В новом кабинете, помимо самого Кулбергса, свои должности также сохраняют несколько министров из предыдущего правительства, а пять министерств возглавляют беспартийные политики.

По словам премьера, правительство должно сосредоточиться не только на сокращении бюрократии и расточительства, но и на содействии реальному экономическому росту. Он также упомянул о задачах Министерства обороны, которое и впредь будет возглавлять Райвис Мелнис, – развитии военной промышленности и производства оборонных технологий.

Премьер-министр подчеркнул, что сочетание специалистов и политиков будет важным в работе правительства, особенно в министерствах, где требуется глубокое понимание сектора и практический опыт.

Как известно, на выборах в 15-й Сейм Латвии убедительную победу одержал "Объединенный список", набравший 35,3% голосов.

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