Державний секретар США Марк Рубіо відкинув побоювання щодо того, що серія нещодавніх технологічних збоїв у Сполучених Штатах пов'язана між собою і є справою рук зловмисників.

Про це він сказав журналістам під час візиту до Філіппін, повідомляє AP, пише "Європейська правда".

Рубіо наполягав, що влада не знайшла "жодних доказів" того, що нещодавні збої в роботі технологічних платформ пов’язані між собою або спричинені діяльністю "злочинних осіб".

"У нас немає жодних доказів чи підстав вважати, що будь-який із цих поодиноких випадків має якийсь стосунок до зловмисних суб’єктів, кіберхакерів, злочинців, іншої держави чи будь-яких інших зловмисних суб’єктів", – заявив держсекретар.

Дипломат наголосив на всепроникності технологій, пояснюючи, чому може здаватися, ніби хвиля кіберінцидентів набирає обертів.

"Чим більше технології вбудовуються в наше повсякденне життя, тим реальнішими стають вразливості", – зазначив він.

Останніми днями технічні збої та перебої в роботі зачепили Microsoft, Chase Bank, служби управління повітряним рухом та Агентство національної безпеки. Президент США Дональд Трамп зіткнувся з хвилею критики, оскільки як і його прихильники, так і супротивники заявили, що Білий дім має відповісти за ці збої.

Напередодні стало відомо, що у США перестала працювати засекречена мережа NSA Net, яку Агентство національної безпеки використовує для внутрішнього обміну інформацією.

Також 13 листопада масштабний збій у системі управління повітряним рухом у США призвів до скасування тисяч авіарейсів і затримок, а також багатогодинної заборони на зльоти літаків по всій країні.