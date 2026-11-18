Государственный секретарь США Марк Рубио отверг опасения относительно того, что серия недавних технических сбоев в Соединенных Штатах связана между собой и является делом рук злоумышленников.

Об этом он заявил журналистам во время визита на Филиппины, сообщает AP, пишет "Европейская правда".

Рубио настаивал, что власти не нашли "никаких доказательств" того, что недавние сбои в работе технологических платформ связаны между собой или вызваны деятельностью "преступных лиц".

"У нас нет никаких доказательств или оснований полагать, что какой-либо из этих единичных случаев имеет какое-либо отношение к злоумышленникам, киберхакерам, преступникам, другому государству или каким-либо другим злоумышленникам", – заявил госсекретарь.

Дипломат подчеркнул всепроникающую природу технологий, объясняя, почему может казаться, будто волна киберинцидентов набирает обороты.

"Чем больше технологии внедряются в нашу повседневную жизнь, тем реальнее становятся уязвимости", – отметил он.

В последние дни технические сбои и перебои в работе затронули Microsoft, Chase Bank, службы управления воздушным движением и Агентство национальной безопасности. Президент США Дональд Трамп столкнулся с волной критики, поскольку как его сторонники, так и противники заявили, что Белый дом должен ответить за эти сбои.

Накануне стало известно, что в США перестала работать засекреченная сеть NSA Net, которую Агентство национальной безопасности использует для внутреннего обмена информацией.

Также 13 ноября масштабный сбой в системе управления воздушным движением в США привел к отмене тысяч авиарейсов и задержкам, а также к многочасовому запрету на взлеты самолетов по всей стране.