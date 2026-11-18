Міністр оборони Канади Девід Макгінті у вівторок під час 37-го засідання у форматі "Рамштайн" оголосив про новий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомили у канадському уряді, пише "Європейська правда".

Під час зустрічі Макгінті наголосив на важливості подальшої координації між союзниками та партнерами для надання військової допомоги і задоволення потреб України в обороні.

Міністр оголосив, що Канада передасть Україні додаткові 45 млн доларів на чеську ініціативу з постачання боєприпасів, збільшивши загальний внесок Канади до понад 500 млн доларів.

Ці кошти спрямують на постачання пріоритетних боєприпасів збільшеної дальності та критично важливого обладнання для протиповітряної оборони, зокрема ракет AIM-7, R-73 та R-27.

Також Канада спрямує до 1,6 млн одиниць надлишкових 20-мм боєприпасів своїх Збройних сил, які допоможуть Україні протидіяти ударним безпілотникам, зокрема типу Shahed, та захищати критичну інфраструктуру й позиції на передовій.

80 млн доларів скерують на сучасні сенсорні системи MX-15D, вироблені канадською компанією WESCAM. Ці системи підтримуватимуть ініціативи з протиповітряної оборони під керівництвом США та посилять спроможність України захищатися від ракетних і дронових атак.

30 млн доларів виділять на зимовий одяг та спорядження, зокрема водонепроникні чоботи, зимові куртки, термоодяг і спальні мішки.

Крім того, Канада надасть приблизно 250 тисяч індивідуальних пайків для забезпечення харчуванням українських військових, які виконують завдання в місцях, де немає можливості регулярно отримувати їжу.

"Ці поставки допоможуть задовольнити першочергові оперативні потреби України, посилити її можливості протиповітряної оборони, забезпечити підтримку військових операцій та допомогти військовослужбовцям, які перебувають у складних польових умовах", – йдеться у повідомленні уряду Канади.

Британія оголосила на "Рамштайні", що надасть понад 1000 ракет ППО та радари для України на 240 млн фунтів.

Німеччина спільно з Норвегією профінансує новий пакет військової допомоги Україні в межах програми PURL з закупівлі американського озброєння, зосереджений на ракетах PAC-2 та PAC-3.