Португалия выделит ещё 50 миллионов евро на закупку вооружения для Украины в рамках программы PURL.

Об этом во вторник заявил министр обороны страны Нуно Мело, его цитирует RTP, пишет "Европейская правда".

Мело, который находился в Брюсселе на заседании в формате "Рамштайн", объявил о новом взносе Португалии в программу PURL – в дополнение к 50 миллионам, которые страна выделила в прошлом году.

Министр отметил, что нет никаких сомнений в приверженности Португалии поддержке Украины, но подчеркнул, что эти усилия должны осуществляться в пределах ее национальных возможностей.

"Усилия Португалии по оказанию помощи Украине следует рассматривать в контексте НАТО. Важно учитывать, что нет никаких сомнений в приверженности Португалии этим усилиям в пределах наших возможностей. Мы не можем выйти за их пределы, не можем предоставить то, что необходимо для нашей собственной обороны в рамках НАТО, ни то, чего у нас нет. Но мы ежедневно вкладываем средства, содействуем подготовке военных, предоставляем оборудование, и украинцы очень благодарны Португалии за то, что делается каждый день", – отметил министр.

Напомним, недавно Министерство иностранных дел Португалии подвергло резкой критике генерального секретаря НАТО Марка Рютте после того, как тот заявил, что Лиссабон считает угрозу со стороны России отдаленной и не слишком существенной.

Как сообщалось, министр обороны Канады Дэвид Макгинти во вторник во время 37-го заседания в формате "Рамштайн" объявил о новом пакете военной помощи Украине.

Великобритания объявила на "Рамштайне", что предоставит более 1000 ракет ПВО и радары для Украины на сумму 240 млн фунтов.