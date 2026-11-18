Президент США Дональд Трамп у середу прилетів до китайського міста Шеньчжень для участі у саміті лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Китайський лідер Сі Цзіньпін прибув до аеропорту в Шеньчжені для зустрічі президента Трампа. Він чекав на лідера США біля сходів літака. Сі Цзіньпін обійняв Трампа, коли американський лідер зійшов трапом. На честь прибуття Трампа розстелили червоний килим.

Особиста зустріч Трампа китайським лідером свідчить про особливе значення, яке Китай надає відносинам із Вашингтоном. Це вперше Сі Цзіньпін особисто зустрів президента США в аеропорту. За китайським дипломатичним протоколом глави держав зазвичай не зустрічають іноземних лідерів в аеропорту: зокрема, Путіна, який прибув до Шеньчженя того ж дня, зустрів керівник апарату Сі Цзіньпіна.

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APEC Summit 2026: Xi Jinping receives Donald Trump in Shenzhen Trump-Xi-Putin talks in the spotlight Tune in for more https://t.co/RRrbxYP9Va – WION (@WIONews) November 18, 2026

Трамп – перший чинний президент США, який відвідав місто, що вважається китайським аналогом Кремнієвої долини та є центром діяльності найбільших технологічних гігантів країни.

Під час перебування в Шеньчжені він має провести тристоронню зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном та правителем РФ Владіміром Путіним. Трамп заявляв, що переговори з Путіним і Сі охоплять "багато питань, зокрема денуклеаризацію".

Перед прильотом Трампа Сі Цзіньпін провів двосторонню зустріч з Владіміром Путіним. Також у нього відбудеться двостороння зустріч з Трампом – третя за цей рік.

Тристороння зустріч лідерів США, Китаю і Росії відбудеться 19 листопада на полях саміту АТЕС.

У середу Трамп заявляв, що хотів би провести також двосторонню зустріч з Путіним.