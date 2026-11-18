Президент США Дональд Трамп в среду прилетел в китайский город Шэньчжэнь для участия в саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в аэропорт Шэньчжэня для встречи с президентом Трампом. Он ждал лидера США у трапа самолета. Си Цзиньпин обнял Трампа, когда американский лидер спустился по трапу. В честь прибытия Трампа разложили красный ковер.

Личная встреча Трампа китайским лидером свидетельствует об особом значении, которое Китай придает отношениям с Вашингтоном. Это первый раз, когда Си Цзиньпин лично встретил президента США в аэропорту. Согласно китайскому дипломатическому протоколу, главы государств обычно не встречают иностранных лидеров в аэропорту: в частности, Путина, прибывшего в Шэньчжэнь в тот же день, встретил руководитель аппарата Си Цзиньпина.

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Трамп – первый действующий президент США, посетивший город, который считается китайским аналогом Кремниевой долины и является центром деятельности крупнейших технологических гигантов страны.

Во время пребывания в Шэньчжэне он должен провести трехстороннюю встречу с китайским лидером Си Цзиньпином и правителем РФ Владимиром Путиным. Трамп заявлял, что переговоры с Путиным и Си затронут "множество вопросов, в том числе денуклеаризацию".

Перед прилетом Трампа Си Цзиньпин провел двустороннюю встречу с Владимиром Путиным. Также у него состоится двусторонняя встреча с Трампом – третья за этот год.

Трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России состоится 19 ноября в рамках саммита АТЭС.

В среду Трамп заявлял, что хотел бы провести также двустороннюю встречу с Путиным.