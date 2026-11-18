Фінський президент Александр Стубб наголосив, що Фінляндія не має наміру виходити з НАТО і залишатиметься членом Альянсу.

Заяву Стубба наводить Ilta-Sanomat, повідомляє "Європейська правда".

Фінського президента попросили прокоментувати публікацію Bild про те, що в рамках мирних переговорів щодо України Росія висунула вимогу, щоб Фінляндія вийшла зі складу НАТО.

"Це аж ніяк не серйозне твердження. Можу сказати прямо: Фінляндія вступила до НАТО у 2023 році й залишатиметься членом НАТО доти, доки існуватиме ця організація", – підкреслив він.

За словами Стубба, членство Фінляндії в НАТО не буде скасоване за жодних обставин.

"Фінляндія цього не хоче, і НАТО цього не хоче. Ми є гарантією безпеки для НАТО, а НАТО – гарантією безпеки для нас. На мій погляд, це твердження не слід сприймати серйозно в жодному вигляді, і я не чув його від жодного росіянина", – зазначив він.

Також видання The New York Times повідомляло про те, що Росія під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення війни проти України знову висунула вимогу, щоб НАТО відвів свої війська до позицій, які Альянс займав у 1997 році.

Голова розвідувального комітету Сенату США, республіканець Том Коттон заявив, що подальші переговори з Росією щодо припинення війни не мають сенсу, оскільки вимоги Кремля щодо відведення військ у країнах НАТО свідчать про відсутність у Путіна наміру домовлятися про мир.