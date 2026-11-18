Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что Финляндия не намерена выходить из НАТО и останется членом Альянса.

Заявление Стубба приводит Ilta-Sanomat, сообщает "Европейская правда".

Финского президента попросили прокомментировать публикацию Bild о том, что в рамках мирных переговоров по Украине Россия выдвинула требование, чтобы Финляндия вышла из состава НАТО.

"Это отнюдь не серьёзное утверждение. Могу сказать прямо: Финляндия вступила в НАТО в 2023 году и будет оставаться членом НАТО до тех пор, пока будет существовать эта организация", – подчеркнул он.

По словам Стубба, членство Финляндии в НАТО не будет отменено ни при каких обстоятельствах.

"Финляндия этого не хочет, и НАТО этого не хочет. Мы являемся гарантией безопасности для НАТО, а НАТО – гарантией безопасности для нас. На мой взгляд, это утверждение не следует воспринимать всерьёз ни в коем случае, и я не слышал его ни от одного россиянина", – отметил он.

Также издание The New York Times сообщало о том, что Россия во время переговоров в Абу-Даби о прекращении войны против Украины вновь выдвинула требование, чтобы НАТО отвело свои войска к позициям, которые Альянс занимал в 1997 году.

Председатель разведывательного комитета Сената США, республиканец Том Коттон, заявил, что дальнейшие переговоры с Россией о прекращении войны не имеют смысла, поскольку требования Кремля об отводе войск в странах НАТО свидетельствуют об отсутствии у Путина намерения договариваться о мире.