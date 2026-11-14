NYT: Росія на переговорах знову вимагає від НАТО відступити до кордонів 1997 року

Росія під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення війни проти України знову висунула вимогу, щоб НАТО відвів свої війська до позицій, які Альянс займав у 1997 році.

Про це стало відомо The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

Про це йдеться в документі з російськими вимогами від 10 листопада, який представники Москви поширили під час переговорів в Абу-Дабі. Його копію отримало видання The New York Times. Автентичність документа підтвердило ще одне джерело, обізнане з перебігом переговорів.

Вимога фактично слово в слово повторює позицію Москви, яку вона висунула за два місяці до повномасштабного вторгнення в Україну на початку 2022 року. Тоді Росія вимагала, щоб НАТО повернув свої війська до позицій 1997 року, зокрема вивів їх зі східного флангу Альянсу в Польщі та країнах Балтії.

Як зазначає NYT, документ свідчить, що Владімір Путін майже не змінив своїх ключових цілей попри понад 20 місяців дипломатичних зусиль адміністрації президента США Дональда Трампа. Путін неодноразово заявляв, що так звані "першопричини" війни, під якими він має на увазі претензії Росії до НАТО та України, мають бути усунені до припинення бойових дій.

Під час переговорів в Абу-Дабі російські представники також навели як модель для післявоєнного устрою Європи період холодної війни, коли континент був поділений на сфери впливу США та Радянського Союзу.

На їхню думку, тодішній поділ Європи на окремі зони впливу, а також домовленості між сторонами знижували ризик конфлікту. Москва фактично пропонує повернутися до моделі, за якої Східна Європа перебувала у сфері впливу СРСР.

За словами двох співрозмовників NYT, російські вимоги наразі є початковою позицією Москви, і представники РФ дали зрозуміти, що Путін може бути готовий до певної гнучкості.

Американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер нагадали росіянам, що з грудня 2021 року, коли Москва вимагала фактично припинити значну частину військової діяльності НАТО у Східній та Центральній Європі, багато що змінилося, тому американці закликали росіян дивитися в майбутнє.

Раніше медіа повідомляли, що США звернулися до Росії з проханням подати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою, яка передбачатиме кроки з боку Росії, спрямовані на послаблення напруженості у відносинах.